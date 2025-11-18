Anthropic a annoncé mardi un partenariat stratégique majeur avec Microsoft et Nvidia, incluant un engagement à hauteur de 30 milliards de dollars pour l’achat de capacités de calcul sur Azure. Cet accord prévoit également un investissement de 5 milliards de dollars de Microsoft et de 10 milliards de Nvidia dans la startup d’intelligence artificielle, cofondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI. L’objectif est de soutenir le développement des modèles Claude et d’assurer à Anthropic un accès durable à la puissance de calcul nécessaire pour soutenir sa croissance rapide.

Le contrat initial porte sur une capacité de calcul allant jusqu’à un gigawatt. Nvidia apportera ses architectures Vera Rubin et Grace Blackwell pour optimiser les charges de travail spécifiques d’Anthropic, tandis que Microsoft consolidera sa position avec Azure comme plateforme centrale de l’IA à l’échelle industrielle. Ce partenariat illustre l’ambition commune des trois entreprises d’accélérer les performances et l’adoption de solutions d’intelligence artificielle avancée, dans un contexte de forte concurrence sur le marché.

Ce mouvement stratégique marque un tournant pour Microsoft, qui élargit ses partenariats au-delà de sa collaboration historique avec OpenAI, dont elle détient environ 27% de la structure commerciale valorisée à 135 milliards de dollars. En s’associant avec Anthropic, Microsoft diversifie ses appuis technologiques tout en renforçant l’attractivité d’Azure. Pour Anthropic, l’accord représente un levier crucial pour sécuriser les ressources nécessaires à son expansion, à un moment où la demande mondiale en capacité de calcul explose dans le secteur de l’IA.