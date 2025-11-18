Anthropic a annoncé mardi un partenariat stratégique majeur avec Microsoft et Nvidia, incluant un engagement à hauteur de 30 milliards de dollars pour l’achat de capacités de calcul sur Azure. Cet accord prévoit également un investissement de 5 milliards de dollars de Microsoft et de 10 milliards de Nvidia dans la startup d’intelligence artificielle, cofondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI. L’objectif est de soutenir le développement des modèles Claude et d’assurer à Anthropic un accès durable à la puissance de calcul nécessaire pour soutenir sa croissance rapide.
Le contrat initial porte sur une capacité de calcul allant jusqu’à un gigawatt. Nvidia apportera ses architectures Vera Rubin et Grace Blackwell pour optimiser les charges de travail spécifiques d’Anthropic, tandis que Microsoft consolidera sa position avec Azure comme plateforme centrale de l’IA à l’échelle industrielle. Ce partenariat illustre l’ambition commune des trois entreprises d’accélérer les performances et l’adoption de solutions d’intelligence artificielle avancée, dans un contexte de forte concurrence sur le marché.
Ce mouvement stratégique marque un tournant pour Microsoft, qui élargit ses partenariats au-delà de sa collaboration historique avec OpenAI, dont elle détient environ 27% de la structure commerciale valorisée à 135 milliards de dollars. En s’associant avec Anthropic, Microsoft diversifie ses appuis technologiques tout en renforçant l’attractivité d’Azure. Pour Anthropic, l’accord représente un levier crucial pour sécuriser les ressources nécessaires à son expansion, à un moment où la demande mondiale en capacité de calcul explose dans le secteur de l’IA.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
