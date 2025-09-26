Anthropic a annoncé une expansion internationale d’ampleur, avec l’objectif de tripler ses effectifs à l’étranger et de multiplier par cinq son équipe dédiée à l’IA appliquée d’ici à 2025. L’entreprise, valorisée 183 milliards de dollars, revendique désormais plus de 300 000 clients professionnels, contre moins de 1 000 il y a deux ans. Près de 80% de l’usage de son modèle Claude provient désormais de marchés internationaux, poussant la société à renforcer sa présence mondiale.

La dynamique est particulièrement forte en Asie-Pacifique et en Europe, où l’adoption de Claude dépasse parfois celle des États-Unis. Des entreprises comme le danois Novo Nordisk utilisent déjà la technologie pour accélérer le développement de nouveaux médicaments. Anthropic constate une croissance notable dans des secteurs tels que les sciences de la vie ou la gestion des fonds souverains, avec un fort intérêt dans des pays comme la Corée du Sud, l’Australie et Singapour.

Pour accompagner cette expansion, Anthropic va ouvrir son premier bureau asiatique à Tokyo et étoffer ses équipes européennes, notamment à Dublin, Londres et Zurich, où un pôle de recherche sera créé. L’entreprise recrute également des responsables nationaux en Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et Singapour. Cette stratégie est pilotée par Chris Ciauri, ancien dirigeant de Google Cloud chez Alphabet et Salesforce, qui souligne l’intérêt croissant des gouvernements du G20 et de grands groupes internationaux pour des projets sectoriels ambitieux autour de l’IA.