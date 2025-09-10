Antin bien orienté après ses résultats semestriels

Antin Infrastructure Partners prend plus de 3% après l'annonce par la société, à l'occasion de sa publication semestrielle, d'un acompte sur dividende de 0,36 euro par action (soit un montant de 64,5 MEUR) qui sera distribué le 14 novembre.



S'il a vu son BPA sous-jacent reculer de 10% à 0,31 EUR au premier semestre, son EBITDA sous-jacent n'a baissé que de 5,2% à 79,7 MEUR, dépassant de 7% les attentes du marché, selon Jefferies.



Le broker souligne que les revenus, en croissance de 1% à 148,2 MEUR, ont dépassé de 2% le consensus, tandis que les dépenses opérationnelles ajustées sont ressorties 4% plus basses, à 69 MEUR.



Pour refléter des effets de changes négatifs, Antin précise ajuster sa prévision d'EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'exercice 2025, l'attendant désormais à environ 160 MEUR, et non plus supérieure à 160 MEUR.