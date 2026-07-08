Antin étoffe son équipe de Londres avec deux nominations
Antin Infrastructure Partners annonce le renforcement de son équipe de Senior Partners avec la promotion de Francisco Cabeza et de Maximilian Lindner, avec effet immédiat, portant à dix le nombre total de Senior Partners du groupe. Basés à Londres, ils viendront renforcer l'équipe de direction locale aux côtés de son responsable, Simon Söder.
Francisco Cabeza a rejoint Antin en 2022 en tant qu'associé à Londres, fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Il a notamment passé 11 ans au sein de la division Banque d'investissement de Goldman Sachs, où il a atteint le rang de managing director et dirigé l'activité de M&A pour la péninsule Ibérique.
Maximilian Lindner a quant à lui rejoint Antin en 2013. Il a gravi les échelons au sein de la société d'investissement spécialisée dans les infrastructures, passant du poste d'associé à Paris à celui d'associé à Londres, après avoir travaillé chez Macquarie et Oakley Capital.
"Grâce à cette équipe de direction renforcée à Londres, qui complète les récentes nominations de Senior Partners à Paris et à New York, nous sommes idéalement positionnés pour poursuivre le développement de notre plateforme dans le cadre de ce nouveau cycle de levée de fonds", commente le cofondateur, CEO et président du conseil, Alain Rauscher.
Antin Infrastructure Partners S.A. est spécialisé dans la gestion de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures opérant dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.