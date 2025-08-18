Antin Infrastructure Partners : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir abaissé de 13 à 12,3 euros son objectif de cours sur Antin Infrastructure Partners, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre, estimant que la société d'investissement parisienne était désormais 'en mode pause'.



Alors que le groupe a prévu de présenter ses résultats de premier semestre le 10 septembre prochain, le bureau d'études déclare s'attendre à une publication sans grande annonce spectaculaire, marquée par l'absence de souscriptions, de déploiement de capitaux ou de réalisations d'opérations.



L'analyste dit ainsi anticiper un chiffre de 21,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion générant des commissions (+4% sur un an), mais un repli de 2% des commissions de gestion, de 9% de l'Ebitda à 77 millions d'euros (ou 53% de marge opérationnelle) pour un bénéfice net prévu à 56 millions d'euros.



'Nous constatons que les entreprises détenues en portefeuille continuent de bien performer, avec tous les fonds atteignant ou dépassant leurs objectifs', précise DB, qui ajoute s'attendre à ce qu'Antin confirme ses prévisions pour 2025, à commencer par celle d'un Ebitda ajusté supérieur à 160 millions d'euros, le bureau d'études s'attendant lui-même à ce que ce dernier ressorte à 158 millions d'euros cette année.