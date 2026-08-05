Fondée en 1963 et basée près de Paris, Idex est une plateforme d'infrastructures énergétiques indépendante majeure en Europe. Elle fournit une gamme de solutions de décarbonation aux collectivités publiques ainsi qu'aux clients industriels, résidentiels et tertiaires. Elle exploite 60 réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, 32 usines de production d'énergie, 13 usines de valorisation énergétique des déchets et assure les besoins énergétiques de 18 000 bâtiments.
Sous l'égide d'Antin, Idex s'est profondément transformée pour devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France et en Europe. L'entreprise a développé son coeur de métier, élargi son offre de produits, investi de nouveaux segments de clientèle et fait son entrée dans de nouvelles géographies, notamment en Belgique, en Lituanie et en Italie. Elle a également renforcé de manière significative ses capacités managériales et commerciales afin de mener des projets plus nombreux et plus importants, faisant passer son effectif de près de 3 800 à plus de 6 400 collaborateurs. Depuis 2018, le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 1,9 milliard d'euros en 2025, tandis que l'EBITDA a presque triplé pour s'établir à 210 millions d'euros en 2025.
Antin Infrastructure Partners S.A. est spécialisé dans la gestion de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures opérant dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.