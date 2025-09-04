Antin négocie une prise de participation majoritaire dans Matawan

Antin Infrastructure Partners a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives en vue de prendre une participation majoritaire au sein de Matawan, une société française qui vise à simplifier l'utilisation des transports publics via une billettique connectée.



Le fonds d'investissement souligne qu'il s'agirait du septième investissement réalisé par son fonds 'NextGen Infrastructure I', doté d'une capacité de financement de 1,2 milliard d'euros et focalisé sur les technologies innovantes et la transition écologique.



Créée en 2012, Matawan fournit ses services à plus de 330 réseaux de transport répartis dans six pays en Europe et en Amérique du Nord.



L'entreprise est à l'origine d'une plateforme de mobilité complète en mode 'cloud' centrée sur l'intermodalité (bus, tramway, train, vélo, ferry), qui permet par ailleurs d'optimiser l'offre et la demande grâce à l'intelligence artificielle tout en fournissant des informations aux voyageurs et aux opérateurs.



Antin, qui ne dévoile pas les termes financiers de la transaction, explique que l'opération doit donner à Matawan les moyens d'accélérer son développement en Europe et en Amérique du Nord.



La finalisation de sa prise de participation est attendue d'ici à la fin de l'année.