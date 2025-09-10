Antin nomme Walid Damou directeur financier pour 2026

En marge de la publication de ses résultats semestriels, Antin Infrastructure Partners annonce la nomination de Walid Damou au poste de directeur financier et associé du groupe, à compter de février 2026.



Succédant à Patrice Schuetz, qui a quitté récemment l'entreprise pour une nouvelle carrière, Walid Damou 'apporte une vaste expérience dans le financement des entreprises et les marchés privés', selon la société de capital-investissement spécialisée en infrastructures.



Walid Damou rejoint Antin après avoir travaillé chez CVC Capital Partners, où il était responsable du développement commercial et des relations avec les actionnaires. Auparavant, il a passé près de dix ans chez Morgan Stanley.