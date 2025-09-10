En marge de la publication de ses résultats semestriels, Antin Infrastructure Partners annonce la nomination de Walid Damou au poste de directeur financier et associé du groupe, à compter de février 2026.
Succédant à Patrice Schuetz, qui a quitté récemment l'entreprise pour une nouvelle carrière, Walid Damou 'apporte une vaste expérience dans le financement des entreprises et les marchés privés', selon la société de capital-investissement spécialisée en infrastructures.
Walid Damou rejoint Antin après avoir travaillé chez CVC Capital Partners, où il était responsable du développement commercial et des relations avec les actionnaires. Auparavant, il a passé près de dix ans chez Morgan Stanley.
Antin nomme Walid Damou directeur financier pour 2026
Publié le 10/09/2025 à 13:28
