Antofagasta réduit ses prévisions de production annuelle de cuivre

Le groupe chilien, coté à Londres, a annoncé une hausse modeste de 1% de sa production de cuivre au troisième trimestre, et anticipe une production annuelle dans le bas de sa fourchette cible (660 000 à 700 000 tonnes).



Avec 161 800 tonnes produites sur le trimestre, la production cumulée sur neuf mois atteint 476 600 tonnes, en hausse de 2,8% par rapport à 2024. Antofagasta, qui exploite quatre mines au Chili, prévoit de répondre à la demande croissante liée à l'énergie et à la transition verte.



Les investissements annuels sont revus à la baisse à 3,6 milliards de dollars, contre 3,9 milliards, en raison de la dépréciation du peso chilien.



Cette prévision prudente souligne les tensions sur l'offre mondiale de cuivre, alors que les prix évoluent autour du record touché en mai dernier, non loin de 11 000 dollars la tonne.



Le titre est désormais stable à Londres après les chiffres, à 2 636 GBX. Pour AlphaValue, les prévisions de production constituent une déception, 'car les marchés ont été prêts à payer une prime massive pour la société minière chilienne... En effet, bien que les chiffres ne soient pas mauvais du tout, payer 38 fois le PE sur la base des bénéfices de 2025 est excessif à notre avis'.