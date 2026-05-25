Antoine Fady prend la présidence du conseil d'administration de Guerbet
Guerbet annonce, à l'issue de son assemblée générale du 22 mai, la nomination d'Antoine Fady en qualité d'administrateur indépendant et de président du conseil d'administration, nomination mettant fin aux fonctions de censeur qu'il exerçait depuis le 11 mars dernier.
Son parcours se caractérise par une forte expertise des environnements industriels complexes et réglementés, une pratique approfondie de la gouvernance d'entreprise et une expérience internationale étendue, selon le spécialiste de l'imagerie médicale.
Antoine Fady a exercé pendant plus de dix ans les fonctions de directeur général du groupe Flint Group, "acteur mondial des matériaux et solutions d'impression, qu'il a conduit à travers des phases majeures de transformation stratégique, de restructuration et de création de valeur".
Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d'ICI puis d'Akzo Nobel, notamment dans les activités peintures et coatings en Europe. Il dispose également d'une expérience d'administrateur non exécutif et de président de conseil, notamment chez Roquette et XSYS.
Par ailleurs, l'AG a nommé trois nouveaux administrateurs représentant l'actionnaire majoritaire, à savoir Emmanuelle Louvet (en remplacement de Nicolas Louvet), Vincent Dagommer (succédant à Marc Massiot) et Olivier Guerbet (en remplacement de Carine Dagommer).
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour imagerie par rayons X (54,4%) ;
- produits pour IRM (32,1%) ;
- autres (13,5%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine.
A fin 2025, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (43,8%), Amériques (29,7%) et Asie (26,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.