Antoine Fady prend la présidence du conseil d'administration de Guerbet

Guerbet annonce, à l'issue de son assemblée générale du 22 mai, la nomination d'Antoine Fady en qualité d'administrateur indépendant et de président du conseil d'administration, nomination mettant fin aux fonctions de censeur qu'il exerçait depuis le 11 mars dernier.

Son parcours se caractérise par une forte expertise des environnements industriels complexes et réglementés, une pratique approfondie de la gouvernance d'entreprise et une expérience internationale étendue, selon le spécialiste de l'imagerie médicale.



Antoine Fady a exercé pendant plus de dix ans les fonctions de directeur général du groupe Flint Group, "acteur mondial des matériaux et solutions d'impression, qu'il a conduit à travers des phases majeures de transformation stratégique, de restructuration et de création de valeur".



Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d'ICI puis d'Akzo Nobel, notamment dans les activités peintures et coatings en Europe. Il dispose également d'une expérience d'administrateur non exécutif et de président de conseil, notamment chez Roquette et XSYS.



Par ailleurs, l'AG a nommé trois nouveaux administrateurs représentant l'actionnaire majoritaire, à savoir Emmanuelle Louvet (en remplacement de Nicolas Louvet), Vincent Dagommer (succédant à Marc Massiot) et Olivier Guerbet (en remplacement de Carine Dagommer).