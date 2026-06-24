Le décalage frappant entre les dernières performances financières de l'entreprise et le scepticisme du marché laisse les investisseurs se demander si l'économie des VTubers n'est qu'un effet de mode.

Le Japon s'appuie sur sa machine pop culture pour dominer un marché du divertissement numérique en plein essor.

Le rapport Global Entertainment & Media Outlook 2026–30 de PwC montre que l'industrie des médias devient de plus en plus numérique (sans surprise) et que la croissance est alimentée par des écosystèmes numériques et des flux personnalisés par l'intelligence artificielle (IA) pour garder les fans captifs. Le rapport prévoit que les revenus mondiaux du divertissement et des médias augmenteront pour atteindre 4,2 trillions de dollars américains, ce qui implique un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 %.

Le Japon dispose déjà d'un plan de bataille (vous vous souvenez de la Hallyu sud-coréenne ?). Sa « New Cool Japan Strategy » de 2024 vise à maximiser la valeur de son soft power. Le pays pousse l'anime et les jeux à l'international via la localisation, le soutien aux créateurs, une meilleure distribution et des mesures anti-piratage, afin de transformer l'engouement mondial en croissance économique durable.

C'est dans ce contexte qu'ANYCOLOR, un groupe japonais de divertissement numérique surtout connu pour la gestion de VTubers (artistes virtuels qui interagissent avec le public via des avatars numériques), s'impose. Au travers de ses réseaux de VTubers NIJISANJI et NIJISANJI EN, l'entreprise génère des revenus via les contenus, la publicité, le merchandising et l'engagement des fans.

Et visiblement, cela se traduit par des succès sur le plan financier.

Les résultats accompagnent la croissance

La croissance d'ANYCOLOR au titre de l'exercice 26 repose sur deux leviers : faire payer davantage de fans, et augmenter la dépense moyenne par fan via le merchandising, les événements et les partenariats avec des marques.

Le chiffre d'affaires a progressé de 29,9 % sur un an, à 55,7 Md JPY contre 42,9 Md JPY sur l'exercice 25, porté par de meilleures retombées de son écosystème de VTubers et de son portefeuille de contenus. Le segment Commerce domestique au sein de NIJISANJI Japan est resté le principal contributeur, en hausse de 40,8 % sur un an, à 37,0 Md JPY contre 26,3 Md JPY sur l'exercice 25. Cela représente environ 68 % des ventes domestiques totales.

Cette croissance du chiffre d'affaires s'est reflétée dans les résultats, le résultat d'exploitation ressortant à 20,2 Md JPY, en hausse de 23,9 % sur un an, contre 16,3 Md JPY. Des charges liées aux stocks et la hausse des frais commerciaux et administratifs ont en partie compensé l'effet positif, ANYCOLOR continuant d'investir dans les talents, la création de contenus et l'extension de l'organisation.

La progression du résultat d'exploitation a aussi tiré le bénéfice net, en hausse de 22,4 % sur un an, à 14,1 Md JPY contre 11,5 Md JPY sur l'exercice 25.

La génération de trésorerie s'est renforcée sur l'exercice 26, les flux de trésorerie d'exploitation (operating cash flow) augmentant à 15,7 Md JPY contre 11,2 Md JPY sur l'exercice 25, soutenus par une rentabilité plus élevée et des évolutions favorables du besoin en fonds de roulement. Combiné à une baisse marquée des dépenses d'investissement (capex), cela a porté le flux de trésorerie disponible (free cash flow) à 15,5 Md JPY sur l'exercice 26, contre 8,9 Md JPY sur l'exercice 25, reflet d'une meilleure génération de cash dans l'ensemble du groupe. Un indicateur qui ne semble pas avoir impressionné les investisseurs.

Un prix qui traduit le scepticisme

L'action a terminé à 2 047 JPY, en baisse de 60,7 % sur les 12 derniers mois et très en deçà de son plus haut sur 52 semaines, à 6 790 JPY, ce qui illustre une forte dégradation du sentiment de marché.

Avec une capitalisation boursière de 122 Md JPY, le titre se traite actuellement sur la base d'un multiple de 7,8 fois le PER 2027, nettement en dessous de sa moyenne sur trois ans de 15,7 fois. L'écart entre la valorisation actuelle et l'historique suggère que les investisseurs restent prudents après la forte correction du titre. Cela accroît l'attention portée à l'exécution future de la stratégie pour restaurer la confiance.

Un momentum menacé

ANYCOLOR fait face à une hausse des coûts de personnel et des charges d'exploitation, alors que l'entreprise continue d'investir dans les talents et des initiatives de croissance, ce qui pourrait peser sur la rentabilité. L'activité dépend aussi fortement de la popularité de ses VTubers, l'engagement des fans alimentant la demande pour les livestreams, le merchandising, les événements et les promotions. Tout ralentissement de la croissance de la base de fans, des dépenses ou de l'engagement pourrait peser sur les performances. En outre, une approche plus disciplinée de la direction concernant les initiatives de croissance pourrait compliquer le maintien du rythme d'expansion atteint sur l'exercice 26.