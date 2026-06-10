L'acquisition inclut également le pipeline Nutaaq, capable d'acheminer jusqu'à 80.000 barils de pétrole par jour vers le Trans-Alaska Pipeline System, principal réseau de transport pétrolier de l'État. APA estime que ces actifs amélioreront sa flexibilité opérationnelle et faciliteront ses futurs projets d'exploration, de forage et de développement sur le North Slope.

Le groupe prévoit de forer un puits d'exploration et un puits d'évaluation durant la saison hivernale 2026-2027. Après finalisation de l'opération, attendue d'ici la fin de l'année 2026, APA disposera d'environ 487.000 acres bruts de terrains sur la partie orientale du North Slope, renforçant ainsi son potentiel de croissance à long terme en Alaska.