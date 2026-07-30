Aperam affiche des résultats au 2e trimestre au plus haut depuis quatre ans

Porté par le redressement de ses activités clés et une solide dynamique opérationnelle, Aperam a publié des résultats financiers en très nette hausse au 2e trimestre 2026. Le producteur d'acier inoxydable anticipe toutefois le ralentissement estival habituel pour les mois à venir.

Une rentabilité financière portée par l'Inox et le Recyclage



Sur ce 2e trimestre, Aperam a enregistré un chiffre d'affaires de 1,69 milliard d'euros, en hausse de 2,1% sur un an). L'Ebitda ajusté bondit quant à lui de 16,1% sur un an pour s'établir à 130 MEUR. Cette nette amélioration s'explique par la bonne performance des activités Acier Inoxydable et Recyclage, un léger redressement des prix de vente en Europe, des effets de saisonnalité favorables au Brésil et des effets de valorisation positifs sur les stocks.



Le résultat net enregistre une envolée spectaculaire en s'élevant à 116 MEUR au 2e trimestre contre 19 MEUR il y a un an à la même période. Par conséquent, sur cette période de trois mois, le bénéfice de base par action a aussi augmenté pour atteindre 1,61 EUR contre 0,25 EUR au 2e trimestre 2025.



Un bilan semestriel solide malgré un chiffre d'affaires en léger retrait



Sur le 1er semestre 2026, les revenus atteignent les 3,26 MdsEUR, en repli de 1,4%. Toutefois, la rentabilité opérationnelle reste bien orientée. L'Ebitda ajusté s'élève à 220 MEUR sur cette période, soit une progression de 11,1% sur un an.



Côté volumes, les expéditions d'acier s'élèvent à 606 000 tonnes au 2e trimestre, marquant une augmentation de 2,5% sur un an.



"Ce 2e trimestre 2026 a été notre meilleur trimestre depuis quatre ans, marqué par une hausse de 44% en glissement trimestriel de l'Ebitda ajusté, qui s'établit à 130 MEUR, grâce aux excellentes performances de l'ensemble de nos activités, les segments 'acier inoxydable et acier électrique' et 'recyclage et énergies renouvelables' ayant retrouvé leur dynamisme", s'est félicité le directeur général du groupe, Sud Sivaji, dans un communiqué.



Trésorerie et désendettement : des voyants au vert



Par ailleurs, la génération de cash-flow est repassée en territoire positif. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'élève à 106 MEUR sur ce 2e trimestre. Il marque un net redressement par rapport aux -44 MEUR enregistrés au 1er trimestre 2026 (bien qu'inférieur aux 157 MEUR dégagés un an plus tôt).



Ce redressement opérationnel permet au groupe de poursuivre son désendettement. Au 2e trimestre, la dette financière nette s'élevait à 993 MEUR, en baisse notable par rapport aux 1,14 MdEUR affichés il y a un an et en dessous du niveau du 1er trimestre (1,06 MdEUR), respectant ainsi les objectifs fixés par la direction.



Concernant ses perspectives, Sud Sivaji prévoit que "la saisonnalité estivale habituelle entraînera une baisse de l'Ebitda au 3e trimestre par rapport aux résultats exceptionnels du 2e trimestre", même s'il se dit "rassurer par les mesures de protection commerciale mises en place par l'Union européenne.



Pour le 3e trimestre, sur le plan financier, le producteur d'acier inoxydable anticipe également une dette financière nette stable, avant une réduction d'ici à la fin de l'année.