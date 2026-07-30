Aperam affiche des résultats au 2e trimestre au plus haut depuis quatre ans
Porté par le redressement de ses activités clés et une solide dynamique opérationnelle, Aperam a publié des résultats financiers en très nette hausse au 2e trimestre 2026. Le producteur d'acier inoxydable anticipe toutefois le ralentissement estival habituel pour les mois à venir.
Une rentabilité financière portée par l'Inox et le Recyclage
Sur ce 2e trimestre, Aperam a enregistré un chiffre d'affaires de 1,69 milliard d'euros, en hausse de 2,1% sur un an). L'Ebitda ajusté bondit quant à lui de 16,1% sur un an pour s'établir à 130 MEUR. Cette nette amélioration s'explique par la bonne performance des activités Acier Inoxydable et Recyclage, un léger redressement des prix de vente en Europe, des effets de saisonnalité favorables au Brésil et des effets de valorisation positifs sur les stocks.
Le résultat net enregistre une envolée spectaculaire en s'élevant à 116 MEUR au 2e trimestre contre 19 MEUR il y a un an à la même période. Par conséquent, sur cette période de trois mois, le bénéfice de base par action a aussi augmenté pour atteindre 1,61 EUR contre 0,25 EUR au 2e trimestre 2025.
Un bilan semestriel solide malgré un chiffre d'affaires en léger retrait
Sur le 1er semestre 2026, les revenus atteignent les 3,26 MdsEUR, en repli de 1,4%. Toutefois, la rentabilité opérationnelle reste bien orientée. L'Ebitda ajusté s'élève à 220 MEUR sur cette période, soit une progression de 11,1% sur un an.
Côté volumes, les expéditions d'acier s'élèvent à 606 000 tonnes au 2e trimestre, marquant une augmentation de 2,5% sur un an.
"Ce 2e trimestre 2026 a été notre meilleur trimestre depuis quatre ans, marqué par une hausse de 44% en glissement trimestriel de l'Ebitda ajusté, qui s'établit à 130 MEUR, grâce aux excellentes performances de l'ensemble de nos activités, les segments 'acier inoxydable et acier électrique' et 'recyclage et énergies renouvelables' ayant retrouvé leur dynamisme", s'est félicité le directeur général du groupe, Sud Sivaji, dans un communiqué.
Trésorerie et désendettement : des voyants au vert
Par ailleurs, la génération de cash-flow est repassée en territoire positif. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'élève à 106 MEUR sur ce 2e trimestre. Il marque un net redressement par rapport aux -44 MEUR enregistrés au 1er trimestre 2026 (bien qu'inférieur aux 157 MEUR dégagés un an plus tôt).
Ce redressement opérationnel permet au groupe de poursuivre son désendettement. Au 2e trimestre, la dette financière nette s'élevait à 993 MEUR, en baisse notable par rapport aux 1,14 MdEUR affichés il y a un an et en dessous du niveau du 1er trimestre (1,06 MdEUR), respectant ainsi les objectifs fixés par la direction.
Concernant ses perspectives, Sud Sivaji prévoit que "la saisonnalité estivale habituelle entraînera une baisse de l'Ebitda au 3e trimestre par rapport aux résultats exceptionnels du 2e trimestre", même s'il se dit "rassurer par les mesures de protection commerciale mises en place par l'Union européenne.
Pour le 3e trimestre, sur le plan financier, le producteur d'acier inoxydable anticipe également une dette financière nette stable, avant une réduction d'ici à la fin de l'année.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.