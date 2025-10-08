Aperam grimpe de 6% à Amsterdam, au lendemain de la proposition par la Commission européenne 'd'établir un nouvel instrument visant à remédier aux effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen'.
Le sidérurgiste affirme soutenir pleinement l'approche de Bruxelles visant à fixer des quotas d'importation à un niveau reflétant la part historique des importations sur le marché européen, avant 'l'augmentation artificielle provoquée par les surcapacités mondiales'.
En outre, Aperam salue sa décision d'imposer un droit de douane de 50% sur les importations dépassant ces quotas, une mesure qu'il juge 'nécessaire pour protéger le marché européen contre les détournements commerciaux'.
Aperam appuie enfin la proposition d'introduction d'une règle d'origine 'fondre et verser', qui 'améliorera la traçabilité, garantira la transparence sur l'origine réelle de l'acier importé et contribuera à prévenir le contournement des nouvelles mesures'.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
