Aperam confirme ses objectifs pour le quatrième trimestre
Aperam a confirmé ses perspectives pour le quatrième trimestre 2025 malgré une demande saisonnière plus faible au Brésil et une pression sur les prix due aux importations d'aciers non inoxydables toujours au Brésil. En Europe, le groupe a indiqué que les conditions de marché étaient restées difficiles.
L'Ebitda ajusté sur la période d'octobre à décembre devrait ainsi être inférieurs aux résultats du troisième trimestre (74 millions d'euros). Le spécialiste de l'acier inoxydable, de l'acier électrique, des alliages, des aciers spéciaux et du recyclage précise que le consensus des analystes pour l'Ebitda ajusté du quatrième trimestre s'établit actuellement à 68 millions d'euros. Quant à la dette, elle devrait être légèrement plus faible que celle des trois mois précédents (1,045 milliard d'euros), grâce à l'optimisation du besoin en fonds de roulement. L'objectif de réduction de la dette de plus de 200 millions d'euros entre la premier et le quatrième trimestre 2025 est en bonne voie. Côté perspectives, Aperam ne voit aucun signe de reprise en Europe au niveau de son carnet de commandes, l'augmentation de la demande étant uniquement liée à la saisonnalité. Des mesures de défense commerciale, qui doivent encore être finalisées et adoptées, ont été proposées par la Commission européenne. Il est toutefois peu probable qu'elles entrent en vigueur avant le 1er juillet 2026. Aperam prévoit une montée en puissance de leurs effets positifs au cours du second semestre de cette année. Aperam dévoilera ses résultats du quatrième trimestre et annuels avant l'ouverture de la séance du 6 février 2026.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
