Aperam déçoit au 3ème trimestre, mais la trésorerie et la dette rassurent

Aperam a fait état vendredi de résultats de 3ème trimestre en baisse et prévu un nouveau repli de son bénéfice opérationnel pour le 4ème, mais quelques signes encourageants au niveau de l'évolution de sa dette permettaient au titre de prendre de l'altitude en Bourse.



Le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a vu son Ebitda chuter à 74 millions de dollars sur le trimestre, contre 107 millions un an plus tôt, sur la base d'un Ebitda/tonne de 131 dollars contre 173 millions.



Sa perte nette ressort à 21 millions d'euros au 3ème trimestre 2025, par rapport à un bénéfice net de 179 millions d'euros au 3ème trimestre 2024.



Le groupe indique avoir livré 567.000 tonnes sur le trimestre contre 617.000 un an plus tôt, ce qui a conduit son chiffre d'affaires à baisser à 1,41 milliard de dollars contre 1,49 milliard.



'Bien que nos résultats du troisième trimestre reflètent clairement le ralentissement saisonnier et la pression continue sur les prix à travers toutes nos activités en Europe, nous restons concentrés sur notre transformation et les facteurs que nous pouvons contrôler', explique dans un communiqué Timoteo Di Maulo, directeur général de l'ancienne filiale d'ArcelorMittal.



Pour le 4ème trimestre, Aperam dit prévoir un Ebitda ajusté 'légèrement inférieur' par rapport au troisième trimestre.



Si ces performances et ces prévisions s'avèrent plutôt décevantes, les analystes soulignent que le flux de trésorerie disponible avant dividendes du groupe est resté solide au 3ème trimestre, à 138 millions d'euros par rapport à 157 millions d'euros au 2ème trimestre 2025.



La dette financière nette s'est réduite en conséquence à 1,045 milliard d'euros au 30 septembre contre 1,143 millions d'euros au 30 juin 2025.



Aperam déclare ainsi s'attendre à ce que sa dette diminuer de plus de 200 millions d'euros à la fin de 2025 par rapport au pic atteint au premier trimestre 2025.



Suite à ces annonces, l'action Aperam - qui cote à la fois sur les places d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles et Paris - progressait de presque 3% vendredi après-midi, ce qui portait à plus de 21% ses gains depuis le début de l'année.