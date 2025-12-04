Aperam annonce le lancement du grade 316A, un acier inoxydable austénitique nouvellement certifié et breveté, conçu par Aperam Innovation Lab, et développé pour servir d'alternative directe et à coût optimisé au 316L.
"Le 316A offre une résistance à la corrosion et des performances mécaniques équivalentes à celles du 316L, avec une surcharge d'alliage nettement inférieure (jusqu'à 25% de moins) grâce à une réduction importante de la teneur en molybdène", explique-t-il.
Selon le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et de spécialité, cette avancée répond à un défi de longue date, à savoir maintenir une haute performance de corrosion tout en réduisant la dépendance aux éléments d'alliage coûteux.
Le 316A est disponible dans une large gamme de dimensions : de 0,06 mm à 13 mm d'épaisseur et jusqu'à 2 000 mm de largeur. Il est proposé en toutes les finitions standard et de surface polie, selon la norme EN 10088-2.
De plus, produit avec une forte teneur en recyclage, le 316A contribue à l'alignement des taxonomies européennes et offre une solution efficace pour les fabricants visant les objectifs de décarbonation du Scope 3.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
