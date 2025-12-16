Le titre Aperam s'inscrit en forte hausse mardi dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui salue la résistance des résultats publiés par le spécialiste de l'acier inoxydable.

Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent être passés à "surpondérer" sur la valeur, contre "pondération en ligne" jusqu'à présent, avec un nouvel objectif de cours établi à 40 euros, représentant un potentiel haussier de 16%.

La firme new-yorkaise salue (1) le modèle économique diversifié du groupe, qui va des alliages au recyclage de la ferraille en passant par une forte présence sur le marché brésilien et qui lui assure une forte résilience au niveau de ses performances financières, (2) son exposition à une reprise de la croissance en Europe et (3) un taux de conversion en trésorerie disponible (FCF) en tête du secteur (11% attendu en 2026, avant 13% à horizon 2027).

A 11h45, le titre grimpait de 3,9% à comparer avec un repli de 0,4% au même moment pour l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam. Ses gains atteignent plus de 40% depuis le début de l'année.