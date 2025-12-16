Le titre Aperam s'inscrit en forte hausse mardi dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui salue la résistance des résultats publiés par le spécialiste de l'acier inoxydable.
Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent être passés à "surpondérer" sur la valeur, contre "pondération en ligne" jusqu'à présent, avec un nouvel objectif de cours établi à 40 euros, représentant un potentiel haussier de 16%.
La firme new-yorkaise salue (1) le modèle économique diversifié du groupe, qui va des alliages au recyclage de la ferraille en passant par une forte présence sur le marché brésilien et qui lui assure une forte résilience au niveau de ses performances financières, (2) son exposition à une reprise de la croissance en Europe et (3) un taux de conversion en trésorerie disponible (FCF) en tête du secteur (11% attendu en 2026, avant 13% à horizon 2027).
A 11h45, le titre grimpait de 3,9% à comparer avec un repli de 0,4% au même moment pour l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam. Ses gains atteignent plus de 40% depuis le début de l'année.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
