L'action Apple gagne autour de 0,5% mardi à Wall Street et inscrit de nouveaux plus hauts historiques, ce qui permet à la capitalisation boursière du groupe technologique de se rapprocher encore un peu plus de la barre symbolique des 4.000 milliards de dollars, qui n'a pour l'instant été atteinte que par Nvidia et Microsoft.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture de la Bourse de New York, la valorisation de la firme à la pomme atteint 3.914 milliards de dollars, soit un chiffre inférieur d'environ 2% à ce cap psychologique.
Alors que le titre accusait des pertes annuelles depuis de longs mois, le course de Bourse a rebondi de 16% depuis le lancement, il y a un peu plus d'un mois, de la nouvelle version de son iPhone, qui avait pourtant été accueillie fraîchement dans un premier temps. Il gagne désormais près de 8% depuis le 1er janvier.
Les solides ventes de l'iPhone 17, en particulier aux Etats-Unis et en Chine, laissent espérer la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu la semaine prochaine, sachant que l'appareil reste le produit phare du groupe puisqu'il génère encore à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
'Nos derniers vérifications faites en Asie montrent que l'iPhone cartonne partout dans le monde ce trimestre, avec une embellie notable en Chine, un point crucial pour Apple qui laisse penser ce marché, qui freinait la croissance depuis un an, repart enfin à la hausse', se félicite dans une note Dan Ives, analyste chez Wedbush.
'Clairement, Tim Cook et son équipe ont enfin trouvé la formule gagnante avec l'iPhone 17', ajoute le professionnel, qui affiche une recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 310 dollars sur le titre. 'Tout le monde attend maintenant que la firme présente son grand plan stratégique lié à l'IA', conclut-il.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (51,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (9,5%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (7,7%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,8%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (24,6%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,7%), Chine-Hong Kong-Taïwan (17,1%), Japon (6,4%), Asie-Pacifique (7,9%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (25,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.