Apple à de nouveaux plus hauts, l'optimisme revient à une semaine des résultats

L'action Apple gagne autour de 0,5% mardi à Wall Street et inscrit de nouveaux plus hauts historiques, ce qui permet à la capitalisation boursière du groupe technologique de se rapprocher encore un peu plus de la barre symbolique des 4.000 milliards de dollars, qui n'a pour l'instant été atteinte que par Nvidia et Microsoft.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture de la Bourse de New York, la valorisation de la firme à la pomme atteint 3.914 milliards de dollars, soit un chiffre inférieur d'environ 2% à ce cap psychologique.



Alors que le titre accusait des pertes annuelles depuis de longs mois, le course de Bourse a rebondi de 16% depuis le lancement, il y a un peu plus d'un mois, de la nouvelle version de son iPhone, qui avait pourtant été accueillie fraîchement dans un premier temps. Il gagne désormais près de 8% depuis le 1er janvier.



Les solides ventes de l'iPhone 17, en particulier aux Etats-Unis et en Chine, laissent espérer la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu la semaine prochaine, sachant que l'appareil reste le produit phare du groupe puisqu'il génère encore à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.



'Nos derniers vérifications faites en Asie montrent que l'iPhone cartonne partout dans le monde ce trimestre, avec une embellie notable en Chine, un point crucial pour Apple qui laisse penser ce marché, qui freinait la croissance depuis un an, repart enfin à la hausse', se félicite dans une note Dan Ives, analyste chez Wedbush.



'Clairement, Tim Cook et son équipe ont enfin trouvé la formule gagnante avec l'iPhone 17', ajoute le professionnel, qui affiche une recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 310 dollars sur le titre. 'Tout le monde attend maintenant que la firme présente son grand plan stratégique lié à l'IA', conclut-il.

