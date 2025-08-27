Apple a envisagé le rachat de la start-up française Mistral ainsi que de Perplexity, selon The Information, qui cite des sources proches du dossier.

La marque à la pomme cherche à combler son retard en matière d’intelligence artificielle face à des rivaux comme Google (Alphabet) ou Samsung Electronics, qui ont déjà intégré des fonctionnalités avancées sur leurs appareils. Le mois dernier, son patron Tim Cook a d’ailleurs signalé un changement de cap, se disant prêt à des acquisitions plus ambitieuses, rompant avec la prudence habituelle du groupe en matière de fusions et acquisitions.

Soutenue financièrement par Nvidia et Jeff Bezos, Perplexity a de son côté affirmé ne pas avoir connaissance de discussions en vue d’un rachat, en dehors de ses propres projets de croissance externe. Apple et Mistral n’ont pas réagi à ce stade.

10 milliards pour Mistral, 20 pour Perplexity

Valorisée plus de 6 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en série B l’an dernier, Mistral (qui compte aussi Nvidia au nombre de ses soutiens financiers) chercherait aujourd’hui à lever 1 milliard supplémentaire, sur la base d’une valorisation avoisinant les 10 milliards, selon le Financial Times.

Bloomberg avait déjà révélé en début d’année que des dirigeants d’Apple avaient évoqué en interne une offre potentielle sur Perplexity, dont la valorisation serait actuellement de l'ordre de 20 milliards de dollars. Mais il y aurait des dissensions entre Eddy Cue, qui dirige la branche services et qui est partisan d'aller chercher la technologie à l'extérieur, et Craig Federighi, le patron des logiciels, qui privilégie une solution interne, selon The Information.