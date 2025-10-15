Apple a dévoilé une nouvelle génération de MacBook Pro, iPad Pro, mais aussi une nouvelle version du Vision Pro, tous équipés de la puce M5, censée offrir des performances supérieures aux précédentes. Le MacBook Pro démarre à 1 599 dollars, l’iPad Pro 11 pouces à 999 dollars et le casque Vision Pro à 3 499 dollars. Ces produits, déjà disponibles en précommande, seront commercialisés à partir du 22 octobre. Cette série de lancements s’inscrit dans la stratégie d’automne d’Apple, qui actualise ses gammes d’ordinateurs, tablettes et accessoires après la présentation de l’iPhone en septembre.

Le trimestre de décembre sera déterminant, puisqu’il inclura pour la première fois un trimestre complet de ventes de l’iPhone 17, dévoilé avec l’Apple Watch Series 11. Cette période reste historiquement la plus importante pour le chiffre d’affaires du groupe. Les analystes suivent de près les éventuels effets des politiques tarifaires de l’administration Trump sur les composants électroniques importés de Chine, afin de mesurer si Apple absorbe les hausses de coûts ou les répercute sur les prix.

Si les iPad et MacBook conservent un poids notable, ils demeurent loin derrière l’iPhone, qui a généré 45 milliards de dollars au trimestre de juin, soit 47% du chiffre d’affaires total. Les ventes d’iPad ont reculé de 8% à 6,58 milliards de dollars, tandis que celles de Mac ont progressé de 15% à 8,05 milliards. Le Vision Pro reste marginal dans les résultats, bien qu’il illustre la volonté d’Apple de renforcer son écosystème matériel. Avec la montée en puissance de la puce M5, le groupe espère stimuler la demande et consolider son positionnement sur le haut de gamme à l’approche des fêtes.