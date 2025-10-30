Apple a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal clos le 27 septembre, avec un chiffre d’affaires de 102,47 milliards de dollars (+8% sur un an) et un bénéfice par action de 1,85 dollar, au-dessus des 1,77 dollar prévus. Le bénéfice net s’est établi à 27,46 milliards de dollars, largement gonflé par une base de comparaison affectée en 2024 par une charge fiscale exceptionnelle. Le groupe anticipe une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 10% et 12% au trimestre de décembre, portée par une demande "hors norme" pour l’iPhone 17, selon Tim Cook.

La dynamique commerciale du nouvel iPhone, lancé fin septembre, devrait permettre à Apple d’atteindre un chiffre d’affaires record approchant les 137 milliards de dollars, dépassant les attentes du consensus (132,31 milliards). Cook a indiqué que plusieurs modèles étaient déjà en rupture de stock, y compris dans la gamme précédente. Si les ventes d’iPhone (49,03 milliards) sont légèrement en dessous des attentes sur le trimestre écoulé, les autres segments affichent des performances solides, notamment les services (28,75 milliards, +15%) et les Mac (8,73 milliards, +13%).

Apple continue de renforcer sa position dans les services à forte marge, qui deviennent sa principale source de rentabilité. En parallèle, la société accélère sur l’intelligence artificielle : une nouvelle version de Siri intégrée à Apple Intelligence est prévue pour 2026, avec un partenariat déjà établi avec OpenAI. Le groupe absorbe par ailleurs les coûts liés aux droits de douane sans en répercuter le prix sur les consommateurs. Malgré une baisse des ventes en Chine (-4%), Tim Cook prévoit un retour à la croissance dès le prochain trimestre. Apple aborde ainsi la fin d’année avec des perspectives solides, à la croisée de l’innovation produit et de la diversification stratégique. De quoi faire progresser le titre de plus de 4% dans les échanges prolongés alors que celui-ci est déjà sur ses plus hauts historiques.