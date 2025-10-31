Apple atteint un BPA record pour son trimestre de septembre

Apple a fait part jeudi soir d'un BPA de 1,85 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25 (clos fin septembre), un niveau en hausse de 13% en rythme annuel sur une base ajustée et dépassant les attentes des analystes.



La firme technologique a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 102,5 milliards de dollars, là aussi un record pour cette période de l'année, soutenu notamment par des revenus de services qui ont même atteint un plus haut historique.



Ces derniers ont en effet augmenté de plus de 15% à 28,75 MdsUSD, alors que les ventes de produits ne se sont accrues que de 5% à un peu plus de 73,7 MdsUSD, reflétant un succès mitigé pour l'iPhone 17.



'Nos résultats du trimestre de septembre ont clôturé un exercice record, avec un chiffre d'affaires de 416 MdsUSD, ainsi qu'une croissance à deux chiffres du BPA', souligne son CFO Kevan Parekh.



'Et grâce à nos niveaux très élevés de satisfaction et de fidélité de nos clients, notre base installée d'appareils actifs a également atteint un nouveau record historique dans toutes les catégories de produits et tous les segments géographiques', souligne-t-il en outre.