Selon les prévisions publiées mardi soir par IDC, Apple pourrait livrer 247,4 millions d’iPhone en 2025, un record historique qui dépasserait les 236 millions d’unités atteints en 2021 avec la gamme iPhone 13. Cette hausse de plus de 6% sur un an serait principalement tirée par le succès de l’iPhone 17, lancé en septembre dernier, et par un net regain d’intérêt pour les produits Apple en Chine, où la marque bénéficie d’un rebond de la demande après plusieurs trimestres de ralentissement.

IDC prévoit que les livraisons d’iPhone en Chine bondiront de 17% au quatrième trimestre 2025, contredisant ses précédentes estimations qui tablaient sur un recul annuel de 1%. Le cabinet anticipe désormais une croissance de 3% du marché chinois l’an prochain, malgré une concurrence locale accrue, notamment de la part de Huawei. Cette dynamique place Apple en position favorable pour dépasser Samsung en volume de smartphones livrés, une première depuis plus de 14 ans, selon des projections similaires de Counterpoint Research.

Cependant, cette trajectoire pourrait être compromise à partir de 2026. Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple envisagerait de repousser le lancement du modèle de base de l’iPhone 18 à 2027, rompant avec son cycle annuel habituel. IDC estime qu’un tel glissement de calendrier pourrait entraîner une baisse de 4,2% des livraisons dès l’année suivante, introduisant une incertitude sur la capacité d’Apple à maintenir sa dynamique à moyen terme.