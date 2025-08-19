La Grande-Bretagne aurait renoncé à exiger d'Apple la création d'une "porte dérobée" (backdoor) permettant d'accéder aux données chiffrées des citoyens américains, a annoncé lundi la directrice du renseignement américain, Tulsi Gabbard. Elle a précisé avoir travaillé des mois durant avec Londres, Donald Trump et le vice-président JD Vance pour parvenir à un accord.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer était à Washington lundi, avec d'autres dirigeants européens, pour rencontrer Trump et discuter de la guerre en Ukraine. Mardi, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré ne pas commenter l'accord, tout en soulignant la coopération historique avec les Etats-Unis pour contrer les menaces, tout en protégeant la vie privée.

En février, Apple avait retiré du marché britannique sa fonction Advanced Data Protection, après une injonction du gouvernement britannique. Cette fonction permet aux utilisateurs d'iPhone, de Mac et d'autres appareils Apple d'être les seuls à pouvoir déverrouiller leurs données stockées dans le cloud, sans qu'Apple elle-même y ait accès.

Les parlementaires américains s'inquiétaient du risque qu'une telle "porte dérobée" soit exploitée par des pirates ou des régimes autoritaires. Apple, opposée de longue date à ce type d'accès, avait contesté l'ordre devant le tribunal britannique compétent. En 2016 déjà, l'entreprise s'était opposée à une demande similaire du gouvernement américain.