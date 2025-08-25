Apple : BofA s'attend au lancement d'un nouvel iPhone 'slim'

Bank of America a maintenu lundi sa recommandation d''achat' sur le titre Apple, avec un objectif de cours fixé à 250 dollars.



Alors que certains médias évoquent la possibilité de la présentation d'un iPhone 17 le mardi 9 septembre, avec des précommandes ouvertes le 12 septembre et une disponibilité en magasins prévue le 19 septembre, BofA dit anticiper le lancement d'un modèle plus fin ('slim'), baptisé iPhone 17 Air, un modèle appelé à remplacer la version Plus actuelle affichant une épaisseur de seulement 5,55 mm, rendant l'appareil particulièrement fin et léger.



S'il rappelle que les changements de format se font traduits par le passé par des cycles de renouvellement importants, le broker estime que les attentes des investisseurs sont cette fois plus mesurées.



Le courtier estime que les ventes d'iPhone devraient ressortir en hausse de 1% sur l'exercice 2025/2026, à 235 millions d'unités, un chiffre proche du consensus de marché de 233 millions, sachant que l'iPhone 17 Air pourrait être proposé selon lui à un prix 100 dollars plus élevé que le modèle Plus actuel.



Dans sa note, BofA dit surtout attendre d'éventuelles annonces en matière d'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne les améliorations à apporter à l'intégration avec les applications et Siri.



Certes, les événements produits d'Apple se sont souvent accompagnés d'un repli du titre en Bourse avant un rebond 30 à 60 jours plus tard, rappelle le professionnel, mais l'action pourrait cette fois mieux performer si le groupe venait à surprendre positivement le marché avec une démonstration convaincante de ses capacités dans l'IA, souligne-t-il dans l'étude.

