Apple confie sa direction générale à John Ternus, Tim Cook devient président exécutif
Apple a annoncé un changement majeur de gouvernance avec la nomination de John Ternus au poste de directeur général, à compter du 1er septembre. Tim Cook, en fonction depuis 2011, deviendra président exécutif et accompagnera la transition jusqu'à la fin de l'été. John Ternus, actuellement responsable de l'ingénierie matérielle, intégrera également le conseil d'administration, tandis qu'Arthur Levinson deviendra administrateur indépendant référent.
Ce passage de relais intervient après près de quinze ans de direction marqués par une forte croissance, la capitalisation d'Apple ayant été multipliée par environ 24 pour atteindre 4 000 milliards de dollars. Sous l'ère Cook, le groupe a diversifié ses activités avec des produits comme l'Apple Watch, les AirPods ou le casque Vision Pro, lancé en 2024 mais encore peu diffusé. John Ternus, considéré de longue date comme un successeur naturel, a piloté le développement matériel de la plupart des produits phares du groupe.
Le nouveau dirigeant devra faire face à plusieurs défis, notamment une chaîne d'approvisionnement plus complexe dans un contexte de tensions géopolitiques et de contraintes liées aux semi-conducteurs.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.