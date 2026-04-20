Ce passage de relais intervient après près de quinze ans de direction marqués par une forte croissance, la capitalisation d'Apple ayant été multipliée par environ 24 pour atteindre 4 000 milliards de dollars. Sous l'ère Cook, le groupe a diversifié ses activités avec des produits comme l'Apple Watch, les AirPods ou le casque Vision Pro, lancé en 2024 mais encore peu diffusé. John Ternus, considéré de longue date comme un successeur naturel, a piloté le développement matériel de la plupart des produits phares du groupe.

Le nouveau dirigeant devra faire face à plusieurs défis, notamment une chaîne d'approvisionnement plus complexe dans un contexte de tensions géopolitiques et de contraintes liées aux semi-conducteurs.