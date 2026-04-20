Apple confie sa direction générale à John Ternus, Tim Cook devient président exécutif

Apple a annoncé un changement majeur de gouvernance avec la nomination de John Ternus au poste de directeur général, à compter du 1er septembre. Tim Cook, en fonction depuis 2011, deviendra président exécutif et accompagnera la transition jusqu'à la fin de l'été. John Ternus, actuellement responsable de l'ingénierie matérielle, intégrera également le conseil d'administration, tandis qu'Arthur Levinson deviendra administrateur indépendant référent.

Ce passage de relais intervient après près de quinze ans de direction marqués par une forte croissance, la capitalisation d'Apple ayant été multipliée par environ 24 pour atteindre 4 000 milliards de dollars. Sous l'ère Cook, le groupe a diversifié ses activités avec des produits comme l'Apple Watch, les AirPods ou le casque Vision Pro, lancé en 2024 mais encore peu diffusé. John Ternus, considéré de longue date comme un successeur naturel, a piloté le développement matériel de la plupart des produits phares du groupe.



Le nouveau dirigeant devra faire face à plusieurs défis, notamment une chaîne d'approvisionnement plus complexe dans un contexte de tensions géopolitiques et de contraintes liées aux semi-conducteurs.