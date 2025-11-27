Apple a saisi la Haute Cour de Delhi pour contester une législation antitrust indienne qui pourrait lui valoir une amende record de 38 milliards de dollars. Le groupe américain s’oppose à la méthode de calcul employée par le régulateur, la Competition Commission of India (CCI), qui s’appuie sur le chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Selon Apple, cette base est "inconstitutionnelle, disproportionnée et injuste", en regard des accusations formulées par une coalition de start-up, soutenue notamment par Match Group, éditeur de Tinder.

L’affaire repose sur l’obligation imposée par Apple aux développeurs d’utiliser son système de paiement intégré (IAP), jugé restrictif et coûteux pour les éditeurs. Une décision préliminaire de la CCI datant de 2021 avait déjà estimé que cette exigence limitait la liberté des développeurs en matière de solutions de paiement. La décision finale du régulateur est encore attendue, mais Apple cherche d’ores et déjà à se prémunir contre ce qui pourrait devenir l’une des plus lourdes sanctions financières jamais infligées au groupe.

L’enjeu dépasse le seul volet juridique : l’Inde est devenue un pilier stratégique pour Apple, avec 15 millions d’iPhones attendus sur l’année 2025 et des exportations record de 12,8 milliards de dollars en 2024. Le pays constitue à la fois un relais de croissance commerciale et un centre industriel alternatif à la Chine. En s’opposant frontalement à la CCI, Apple défend ses intérêts économiques immédiats, tout en cherchant à préserver sa position à long terme sur un marché en pleine expansion.