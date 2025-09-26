Apple critique l'impact du DMA sur ses utilisateurs européens

Apple annonce que le Digital Markets Act (DMA), règlement européen adopté en 2022, entraîne des changements qu'elle juge préjudiciables pour ses utilisateurs dans l'Union européenne. L'entreprise met en avant des retards de lancement de fonctionnalités comme Traduction en direct avec les AirPods, Recopie de l'iPhone ou encore des options de Plans, faute de solutions jugées sûres pour les ouvrir à d'autres plateformes.



Le DMA impose également l'autorisation du téléchargement d'apps via d'autres magasins et de systèmes de paiement alternatifs, ce qui, selon Apple, accroît les risques de fraude, de malwares et d'exposition à des contenus sensibles. La société estime par ailleurs que la nouvelle réglementation fragilise la confidentialité des données, notamment via des demandes d'accès aux notifications ou à l'historique Wi-Fi.



Apple considère que ces contraintes réduisent les choix disponibles pour les consommateurs européens et homogénéisent les écosystèmes, au détriment de la différenciation et de l'innovation. Elle accuse la Commission européenne d'appliquer les règles de manière inégale et de cibler injustement Apple, tandis que ses concurrents resteraient moins contraints.



La société affirme continuer à se conformer au DMA tout en alertant sur une expérience dégradée pour ses clients européens et appelle les régulateurs à réévaluer l'impact réel de cette loi sur les utilisateurs.