Apple délaissé après des propos d'UBS, peu optimiste pour l'App Store
Apple lâche plus de 4,5% ce mardi, une chute portant à 8,9% le terrain perdu depuis le début de l'année, avec des propos négatifs de la part d'UBS venant ternir l'image du dossier aux yeux des investisseurs : même si la banque suisse maintient sa position "neutre" sur la firme technologique avec un objectif de cours à 12 mois de 280 USD, elle manifeste sa préoccupation au sujet de la croissance des revenus de l'App Store sur le trimestre écoulé.
"Notre analyse des données App Stores indique une croissance en données publiées de l'ordre de 7% pour son 3e trimestre comptable (mars 2026), freinée par une croissance atone aux États-Unis", met-elle en avant dans sa note de recherche.
UBS ajoute que si la croissance du trimestre écoulé s'est accélérée d'environ 80 points de base par rapport à celle du trimestre précédent, la base de comparaison est plus favorable d'environ 180 points de base.
À taux de change constant, les revenus de l'App Store ont selon elle progressé d'environ 5% pour le trimestre de mars 2026, un chiffre comparable à celui du trimestre de décembre 2025, les taux de change ayant été favorables.
...mais plus confiant pour ceux des services en général
Toujours pour le trimestre de mars 2026, UBS prévoit une croissance des services d'environ 14,4%, à comparer à un consensus d'environ 13,6% et alors qu'Apple a indiqué viser une progression similaire à celle du trimestre de décembre 2025 (13,9%).
"Bien que nous prenions en compte le risque de baisse lié à la faible croissance de l'App Store au trimestre de mars 2026, nous notons que l'App Store a également enregistré une croissance à un seul chiffre (environ 6%) au trimestre précédent", pointe la banque suisse.
UBS souligne aussi que les applications d'IA représentent une part de plus en plus importante du mix de l'App Store (environ 5% en mars) et constituent un puissant moteur de croissance (environ 144% en glissement annuel en mars).
"Apple devant ajouter l'accès à d'autres modèles d'IA, en plus d'OpenAI, nous pensons que les applications d'IA peuvent continuer à soutenir la croissance de l'App Store", ajoute l'établissement.
"Par conséquent, compte tenu des différents vecteurs de croissance au sein des services, nous maintenons notre estimation des services inchangée pour le trimestre de mars 2026", conclut-il dans sa note de recherche.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.