Apple a confirmé la tenue de son événement annuel d’automne le 9 septembre, au Steve Jobs Theater de Cupertino. La firme y présentera ses nouveaux modèles d’iPhone ainsi que des mises à jour de ses Apple Watch, iPad Pro et Vision Pro. Cette conférence est attendue comme une étape clé pour mettre en avant les efforts d’Apple dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses produits, un domaine où le groupe est accusé de prendre du retard face à ses concurrents.

Selon Bloomberg, un modèle plus fin baptisé "iPhone Air" pourrait être dévoilé, dans la lignée des iPad Air et MacBook Air. De nouvelles Apple Watch et un iPad Pro repensé seraient également au programme, aux côtés d’une version plus performante du casque Vision Pro. Ces annonces interviennent alors qu’Apple cherche à démontrer sa capacité d’innovation dans un marché dominé par Samsung, Honor et Huawei, qui ont rapidement adopté des fonctions avancées d’intelligence artificielle.

En toile de fond, Apple poursuit un vaste effort d’investissement aux États-Unis, estimé à 600 milliards de dollars sur quatre ans, afin de répondre aux pressions de l’administration Trump et de limiter l’impact des droits de douane sur ses importations en provenance de Chine et d’Inde. En juin, l’entreprise avait déjà dévoilé une refonte de son système d’exploitation, intégrant de nouveaux outils d’IA et un design "liquid glass", dans le but de relancer son attractivité auprès des consommateurs.