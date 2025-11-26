Apple devrait devenir en 2025 le premier fabricant mondial de smartphones, une première depuis 14 ans, selon une étude de Counterpoint Research. Le groupe californien prévoit d’expédier 243 millions d’iPhone, contre 235 millions pour Samsung, soit une part de marché respective de 19,4% contre 18,7%. Cette bascule s’explique par le succès commercial de la série iPhone 17, lancée en septembre, qui a enregistré des hausses de ventes significatives aux États-Unis (+12%) et en Chine (+18%) par rapport à la génération précédente.

Ce rebond coïncide avec une phase de renouvellement des appareils acquis pendant la pandémie. Apple profite aussi d’un contexte favorable, marqué par un climat économique plus porteur, un affaiblissement du dollar et un accord commercial apaisant les tensions entre Washington et Pékin. En parallèle, Samsung reste pénalisé par la montée des concurrents chinois sur les segments d’entrée et de milieu de gamme, ce qui fragilise sa position historique de leader.

À moyen terme, Apple pourrait conserver cette avance au moins jusqu’en 2029, selon Counterpoint. Le groupe mise notamment sur un marché secondaire dynamique, 358 millions d’iPhone reconditionnés écoulés entre 2023 et mi-2025, et une stratégie d’élargissement de gamme. Sont attendus pour 2026 un iPhone pliable et une version d’entrée de gamme baptisée iPhone 17e. Avec l’amélioration de Siri et une refonte du design prévue pour 2027, Apple entend consolider sa domination, soutenue par la fidélité croissante à l’écosystème iOS et une base installée toujours plus large.