Apple dévoile iPhone Pocket, un accessoire issu d'une collaboration avec la maison japonaise ISSEY MIYAKE. Il se distingue par une structure tricotée en 3D unique, fabriquée au Japon, capable d'accueillir tout modèle d'iPhone et divers objets du quotidien.
Disponible dès le 14 novembre dans certains Apple Store et sur apple.com dans plusieurs pays, iPhone Pocket se décline en huit coloris pour la version courte et trois pour la version longue.
Selon Yoshiyuki Miyamae, directeur du design chez MIYAKE DESIGN STUDIO, l'objet 'explore la joie de porter l'iPhone à sa manière'. Molly Anderson, vice-présidente du design industriel d'Apple, souligne une 'approche commune célébrant la simplicité et l'artisanat', ajoutant que la palette de couleurs a été pensée pour s'accorder avec les modèles d'iPhone existants.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (51,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (9,5%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (7,7%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,8%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (24,6%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,7%), Chine-Hong Kong-Taïwan (17,1%), Japon (6,4%), Asie-Pacifique (7,9%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (25,9%).
