Apple explore des alternatives à TSMC pour sécuriser ses approvisionnements

Selon des informations de Bloomberg News, Apple envisagerait de diversifier ses partenaires pour la fabrication de ses puces, en engageant des discussions préliminaires avec Intel et Samsung Electronics. Des dirigeants du groupe auraient visité un site de production de Samsung en construction au Texas, tout en évaluant en parallèle les capacités industrielles d'Intel. Cette démarche vise à réduire la dépendance à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), qui assure actuellement l'essentiel de la production des processeurs d'Apple.

À ce stade, les échanges restent exploratoires et n'ont donné lieu à aucun engagement concret. Le groupe se montre prudent quant à l'adoption de technologies alternatives, en raison de doutes sur la fiabilité et les capacités de production de ces acteurs par rapport à TSMC. Cette réflexion intervient dans un contexte de tensions persistantes sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, qui ont récemment affecté les ventes d'iPhone.



Les contraintes sont particulièrement fortes sur les puces avancées, utilisées notamment dans la gamme iPhone 17, dont la technologie de fabrication est proche de celle des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle. Cette situation accentue la pression sur les chaînes d'approvisionnement et pousse Apple à envisager des solutions pour sécuriser ses capacités de production à long terme.



Dans le sillage de ces rumeurs, Apple progresse d'environ 1% et Intel de plus de 10% durant la séance américaine