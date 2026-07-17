Apple explore un règlement avec la justice américaine dans son dossier antitrust
Apple aurait engagé des discussions préliminaires avec le département américain de la Justice (DOJ) afin de parvenir à un règlement du procès antitrust lancé en 2024, selon Bloomberg News. Les échanges en seraient à un stade précoce et aucune issue n'est garantie. Le groupe aurait déjà soumis plusieurs propositions aux autorités, tandis que ni Apple ni le DOJ n'ont commenté officiellement ces informations.
La procédure engagée par le DOJ et 15 Etats américains accuse Apple d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des smartphones. Les autorités estiment que le fabricant de l'iPhone a mis en place des pratiques limitant la concurrence et maintenant des prix élevés au détriment des consommateurs et des entreprises rivales. La plainte vise notamment les "super applications", les services de jeux vidéo en streaming, les applications de messagerie, les montres connectées et les portefeuilles numériques.
A ce stade, il n'est pas établi si les procureurs généraux des 15 Etats associés au dossier participent aux négociations en vue d'un éventuel accord. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les informations publiées par Bloomberg. En Bourse, l'action Apple recule d'environ 0,8% vendredi, tout en conservant une progression de près de 23% depuis le début de l'année.
Ces discussions interviennent dans un contexte de tensions juridiques accrues pour Apple. Quelques jours plus tôt, le groupe a engagé des poursuites contre OpenAI et deux anciens employés, les accusant d'avoir détourné des secrets commerciaux liés à ses projets dans les appareils électroniques grand public, illustrant la multiplication des contentieux autour des grandes entreprises technologiques.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.