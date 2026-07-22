Alors que les géants de la technologie investissent des dizaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle pour conserver leur avance, Apple suit une trajectoire bien différente. Longtemps critiqué pour son retard dans ce domaine, le groupe de Cupertino est progressivement redevenu l'un des favoris des investisseurs, au point de ravir, l'espace d'un instant, la première place mondiale en matière de capitalisation boursière à Nvidia.

Comment ne pas penser à la morale de Jean de La Fontaine en voyant Apple reprendre brièvement la tête du classement des plus grandes capitalisations mondiales ? Ces deux dernières années, la firme à la pomme a connu un parcours mouvementé. D'abord portée par les immenses attentes entourant Apple Intelligence, l'entreprise a ensuite essuyé les critiques après un lancement jugé décevant de ses fonctionnalités d'IA, alimentant le récit d'un virage manqué. Pourtant, Apple est parvenu à inverser la tendance grâce au succès commercial de l'iPhone 17 et à une nouvelle génération de Mac plus abordables, qui a rencontré un accueil favorable. En quelques mois, le groupe est ainsi passé du statut de retardataire dans l'intelligence artificielle à celui d'entreprise capable de renouer avec une forte dynamique commerciale.

Plus encore que ce rebond, c'est l'évolution du regard porté par les investisseurs qui interpelle. Alors que Microsoft, Meta, Alphabet ou encore Amazon multiplient les investissements colossaux dans les infrastructures et les modèles d'intelligence artificielle, Apple est désormais perçu comme une "valeur refuge" du secteur technologique. Cette image est renforcée par un choix stratégique assumé : plutôt que de développer son propre modèle d'IA générative pour l'iPhone, le groupe devrait s'appuyer sur Gemini de Google. Une approche qui lui permet de bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle sans supporter les mêmes niveaux de dépenses que ses concurrents.

Dans le même temps, les interrogations se multiplient autour des valorisations des grandes valeurs de l'IA. Les investisseurs s'interrogent sur le risque de bulle spéculative et sur un possible ralentissement du cycle d'investissement dans les semi-conducteurs, qui a largement soutenu les marchés ces dernières années. Dans ce contexte, Apple apparaît comme une alternative plus défensive au sein des mégacapitalisations technologiques. Si Nvidia demeure aujourd'hui le symbole de la révolution de l'intelligence artificielle, la progression d'Apple rappelle qu'à Wall Street, la première place ne dépend pas uniquement de la puissance technologique, mais aussi de la capacité à convaincre durablement les investisseurs.

Dessin réalisé par Amandine Victor