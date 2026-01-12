Apple a officialisé un partenariat stratégique avec Google pour intégrer les modèles d'intelligence artificielle Gemini dans ses produits, notamment une version remaniée de Siri attendue plus tard cette année. L'accord, d'une durée pluriannuelle, inclut également l'utilisation de l'infrastructure cloud de Google afin de soutenir le développement des futurs modèles fondamentaux d'Apple.
Dans un communiqué transmis à CNBC, Apple explique avoir choisi la technologie de Google à l'issue d'une évaluation approfondie, considérant les modèles Gemini comme la base la plus performante pour ses propres Apple Foundation Models. Le groupe espère ainsi proposer de nouvelles expériences utilisateur dopées à l'IA, dans un contexte où il cherche à rattraper son retard sur ce terrain stratégique.
Ce rapprochement intervient à un moment symbolique, alors qu'Alphabet, maison mère de Google, a récemment dépassé Apple en capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019. L'annonce confirme aussi une dynamique d'ouverture technologique chez Apple, qui avait entamé des discussions dès l'an dernier pour intégrer des modèles Gemini personnalisés à Siri. Ce partenariat marque un tournant majeur dans l'évolution de l'écosystème Apple, désormais soutenu par les avancées de l'IA générative.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
