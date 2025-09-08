Apple : Jefferies réitère son conseil sur le titre

Jefferies confirme son conseil Conserver sur le titre avec un objectif inchangé de 82 $.



L'analyste estime que le quatrième trimestre de l'exercice 2025 pourrait être décevant - 'L'allègement des droits de douane, les mesures antitrust américaines et le service Siri basé sur l'IA en 2026 ont fait grimper le cours de l'action de 18 % au cours des trois derniers mois' indique le bureau d'analyses.



'Nos préoccupations fondamentales restent inchangées : saturation du marché des smartphones, manque d'innovations technologiques et augmentation des coûts de fabrication pour l'IA, avec une demande incertaine' rajoute Jefferies.



'Nous restons peu enthousiastes à l'égard de l'iPhone 17, malgré les résultats positifs d'une enquête menée auprès des consommateurs américains'.



Jefferies estime que la demande anticipée au 3e trimestre de l'exercice 2025 pourrait entraîner un résultat inférieur aux prévisions au 4e trimestre de l'exercice 2025.