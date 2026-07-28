Apple lance une offre de location d'iPhone avec Klarna aux Etats-Unis

Apple proposera prochainement aux Etats-Unis un nouveau programme de location d'iPhone développé avec Klarna. Cette formule vise à rendre ses appareils plus accessibles face aux hausses de prix attendues et à encourager un renouvellement plus fréquent des équipements.

Apple a annoncé le lancement d'Apple Upgrade, un programme permettant de louer un iPhone pendant un ou deux ans à partir de 17,99 dollars par mois, en partenariat avec Klarna. Disponible en Apple Store et sur la boutique en ligne, cette offre sera également étendue à l'Apple Watch, tandis que les Mac et les iPad pourront être loués sur deux ou trois ans. A l'issue du contrat, les clients pourront restituer leur appareil, l'acheter moyennant un paiement complémentaire ou passer à un nouveau modèle, sans dépôt de garantie.



Cette initiative intervient après les récentes hausses de prix des iPad et des Mac, liées notamment à la pénurie mondiale de mémoire, et alors que les analystes anticipent une augmentation du prix des iPhone. Apple cherche ainsi à mettre en avant des mensualités plus abordables plutôt qu'un prix d'achat élevé. Les investisseurs estiment également que cette stratégie pourrait réduire la dépendance du groupe aux cycles de renouvellement des appareils, alors que la durée moyenne de remplacement d'un iPhone approche désormais les quatre ans.



Le nouveau programme remplace l'ancien iPhone Upgrade Program, plus coûteux, qui incluait AppleCare et reposait sur un financement assuré par Citizens Bank. Avec cette formule, Apple renforce sa concurrence face aux opérateurs télécoms, qui proposent déjà des offres de financement et de reprise, ainsi qu'aux solutions de paiement échelonné disponibles via Apple Card, Klarna ou Affirm. Le groupe publiera jeudi ses résultats trimestriels, les derniers présentés par Tim Cook avant son passage au poste de président exécutif du conseil d'administration.