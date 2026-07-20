Apple n'a pas détrôné Nvidia. Le groupe à la pomme est simplement resté presque immobile, solidement campé sur ses appuis, tandis qu'un violent coup de vent sur le secteur des puces faisait tomber, pour quelques heures, la couronne de Nvidia. Apple était donc brièvement redevenue l'entreprise la plus valorisée du monde sans véritablement avancer. Nvidia a chuté, Apple a tenu. Derrière ce passage de témoin avorté se cache une question de plus en plus pressante pour Wall Street : dans une course aux armements capitalistique, combien vaut le droit d'attendre ?

Le 17 juillet, Apple a brièvement dépassé Nvidia en Bourse, avec une capitalisation proche de 4 880 milliards de dollars contre 4 860 milliards. L’action Apple faisait presque du surplace. Nvidia reculait de 3,5%. À la clôture, le fabricant de puces avait même repris quelques milliards d’avance, à 4 908 milliards contre 4 902 milliards pour Apple. Il ne s’agit donc pas d’un sacre, mais d’un vacillement du favori.

Mais comme toujours, des bousculades de ce genre sont l’occasion de confronter les investisseurs à leurs acquis. Depuis deux ans, le marché récompense les entreprises situées au cœur de la construction de l’IA. Nvidia vend les pioches. Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta paient les mines, les centrales électriques et les data centers. Cette mécanique a produit des profits spectaculaires, puis des attentes tout aussi spectaculaires. En juillet, le Philadelphia Semiconductor Index a perdu près de 18% depuis son sommet de juin. Dans l’enquête mensuelle de Bank of America, 82% des gérants interrogés considéraient les semi-conducteurs comme le pari le plus encombré du marché.

UBS estime que les dépenses d’investissement (revenus de la chaîne de valeur IA, les fameux "AI winners" comme Nvidia) des hyperscalers augmenteront encore de 76% cette année, à 673 milliards de dollars, avant que leur croissance ne ralentisse à 25% en 2027 puis à 6% en 2028. Le débat se déplace donc du montant investi vers le rendement obtenu. Chaque nouveau milliard doit désormais promettre davantage qu’un communiqué sur la puissance de calcul.

Au milieu de ce vacarme, Apple cultive un calme presque stoïque. Cela ne signifie pas que Cupertino reste les bras croisés. Sur son exercice 2025, le groupe a consacré 34,6 milliards de dollars à la recherche et développement, 12,7 milliards aux immobilisations et 90,7 milliards aux rachats d’actions, pour 111,5 milliards de flux de trésorerie d’exploitation. Apple ne s’abstient pas complètement, mais elle choisit ses champs de bataille.

Elle investit dans ses puces, ses logiciels, ses serveurs privés et son écosystème, sans chercher à posséder à tout prix le meilleur grand modèle linguistique ni la plus vaste flotte de GPU. Son pari consiste à laisser d’autres entreprises financer la phase la plus incertaine, puis à intégrer les technologies qui auront survécu. Avec environ 2,5 milliards d’appareils installés, Apple n’a pas besoin de vendre l’intelligence artificielle à la tonne. Elle doit la rendre suffisamment utile pour accélérer le renouvellement des iPhone et enrichir ses services. Son économie ressemble moins à celle d’un laboratoire qu’à celle d’un péage.

Il faut aussi éviter une comparaison trompeuse. Nvidia n’est pas elle-même un hyperscaler et son capex comptable n’a atteint que 6 milliards de dollars sur son dernier exercice. La société est fabless (le cerveau, pas l’usine), elle conçoit ses puces mais sous-traite leur fabrication. Son intensité capitalistique apparaît ailleurs : 95,2 milliards de dollars d’engagements d’approvisionnement et de capacité, 27 milliards d’engagements cloud, et surtout les centaines de milliards dépensés par ses clients. Le vrai duel oppose Apple à l’ensemble du complexe industriel de l’IA, dont Nvidia est à la fois le symbole et le principal fournisseur.

Dans une course aux armements, celui qui ne tire pas immédiatement économise aussi des munitions. Mais le marché facture déjà très cher cette sérénité. Sur la base des estimations de bénéfices du consensus, Apple se paie environ 34 fois ses bénéfices attendus, contre près de 39 fois pour Nvidia. Autrement dit, Apple n’est pas traitée comme une société à la traîne sur l’IA. Elle bénéficie déjà d’une valorisation de très grande qualité, tandis que Nvidia continue d’être valorisée sur la profondeur de sa croissance. Tandis que la patience possède une valeur, Apple reste tout aussi chère.

Le scénario peut se retourner rapidement. Si les hyperscalers démontrent que leurs investissements produisent des revenus et des marges à la hauteur, Nvidia retrouvera un puissant catalyseur. Si Siri déçoit encore, si le cycle de renouvellement ne se matérialise pas ou si les coûts des composants pèsent sur les marges, le calme d’Apple pourra être relu comme du retard. Et le retard est durement sanctionné quand on est valorisé à 34 ses bénéfices attendus. L’option d’attendre n’a de valeur que si l’on peut entrer plus tard sans avoir abandonné le terrain.

Apple ne gagne peut-être pas encore la guerre de l’IA. Elle gagne, pour l’instant, le droit de regarder les autres lui montrer où se trouvent les erreurs les plus coûteuses. Vendredi, cela a suffi pour toucher la couronne pendant quelques heures. Parfois, ne pas perdre vaut davantage que gagner.

Apple dépasse Nvidia en séance, mais pas en clôture Capitalisation boursière du 17 juillet 2026, en billions de dollars.

Sources

Reuters, The Wall Street Journal, Barron’s / HSBC, Nvidia, Form 10-K FY2026, Apple, Form 10-K 2025, SEC