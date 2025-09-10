Apple ne parvient pas à surprendre le marché avec l'iPhone 17

Apple a dévoilé hier soir son nouvel iPhone 17 ainsi qu'un appareil tout particulièrement fin et léger, l'iPhone Air, des produits qui devraient être insuffisants pour relancer la réputation d'innovation technologique du groupe ainsi que les ventes de son appareil vedette, estiment les analystes.



L'iPhone 17, qui sera disponible dans les coloris lavande, brume, sauge, blanc et noir, avec des capacités de stockage de 256 Go et 512 Go, sera proposé à partir de 969 euros, avec des précommandes qui ouvriront ce vendredi 12 septembre en vue d'une disponibilité à partir du vendredi 19 septembre.



L'iPhone Air - le plus fin des iPhone conçus à ce jour avec seulement 5,6 mm d'épaisseur - sera lui disponible en noir sidéral, blanc nuage, or clair et bleu ciel, avec là encore des précommandes qui débuteront vendredi pour une disponibilité à partir du vendredi 19.



Son prix de vente débutera à partir de 1229 euros.



Les impressions des analystes sont mitigées. Certains estiment que ces produits sont peu susceptibles de doper le chiffre d'affaires du groupe technologique, ni son cours de Bourse, tandis que d'autres soulignent que le fait que l'appareil présente quelques caractéristiques séduisantes.



'L'iPhone 17 ne surprend pas vraiment le marché, car la plupart des nouveautés et des détails avaient déjà fuité', rappellent les équipes de HSBC.



'Côté matériel, il y a de l'innovation partout - écrans, caméras, batteries - et il serait malhonnête de ne pas reconnaître l'élégance des modèles présentés', ajoute la banque britannique.



HSBC juge cependant que les innovations les plus spectaculaires sont à chercher de l'Apple Watch ou des nouveaux AirPods (Pro 3) dotés de fonctionnalités deux fois plus puissantes en termes de réduction du prix.



Mais comme c'est le cas depuis de longs mois, l'établissement financier regrette les progrès toujours très lents effectués par le groupe de Cupertino dans l'intelligence artificielle (IA).



'Le seul vrai moment 'waouh' côté IA, c'a été les AirPods Pro 3 qui permettent une traduction orale en live - même en pleine conversation - et font office de capteurs cardiaques', poursuit HSBC.



'Cela montre que les choses évoluent dans la bonne direction pour ce qui concerne de solides services à l'avenir (on parie sur du lourd, notamment Siri, mais pas avant 2026)', ajoute-t-il.



'En attendant, les clients iPhone devront se contenter de fonctions IA un peu gadgets comme: recadrer un selfie ou reconnaître un objet. Bref, ça ne suffira pas à pousser les gens à changer de téléphone plus vite', conclut HSBC.



Le titre Apple, qui avait fini en baisse de 1,5%, cédait encore 2,9% mercredi matin.



L'action tend à reculer au moment de lancements importants de produits, avant d'opérer un rebond dans les 30 à 60 jours suivant l'événement.