Apple a conclu un accord exclusif de cinq ans avec Formula 1 pour la diffusion des Grands Prix aux États-Unis à compter de la saison 2026. L’accord, évalué à environ 140 millions de dollars par an, permettra aux abonnés d’Apple TV (12,99 dollars par mois, sans publicité) d’accéder à l’ensemble des contenus F1, essais, qualifications, courses Sprint et Grands Prix, avec certaines séances proposées gratuitement. Contrairement au modèle mis en place avec la Major League Soccer, tous les événements seront inclus dans l’abonnement standard à Apple TV, sans formule additionnelle.

Ce partenariat met fin à la collaboration entre Formula 1 et ESPN, filiale de Walt Disney, qui détenait jusqu’ici les droits de diffusion pour environ 85 millions de dollars par an. F1 TV Premium restera accessible, mais sera désormais intégré à l’écosystème Apple TV, qui diffusera les commentaires des équipes de F1 TV et de Sky Sports. Apple promet également de nouvelles fonctionnalités interactives et une expérience de visionnage enrichie.

L’accord s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à renforcer sa présence dans le sport en direct, après son succès avec la MLS et le film F1 produit avec Brad Pitt, devenu le film sportif le plus rentable de l’histoire. "Nous ne sommes pas obligés de faire du sport comme tout le monde", a déclaré Eddy Cue, vice-président des services chez Apple. Pour Stefano Domenicali, PDG de Formula 1, ce partenariat marque une "étape majeure" pour développer l’audience américaine de la discipline et offrir une expérience "plus intégrée et immersive" aux fans.