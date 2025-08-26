En panne de croissance depuis le Covid, Apple doit innover de nouveau et prendre des risques pour séduire à la fois les consommateurs et les investisseurs.

Publié le 26/08/2025 à 11:16 - Modifié le 26/08/2025 à 11:31

En premier lieu, ce sont surtout les consommateurs que la marque à la pomme doit reconquérir. Beaucoup ne retrouvent plus la magie qui opérait autrefois lorsque chaque lancement d’appareil s’accompagnait d’un sentiment d’enchantement. L’iPod, l’iPhone ou encore l’iPad, dans leurs déclinaisons successives toujours plus révolutionnaires, avaient non seulement redéfini des usages, mais ouvert des marchés entiers. Aujourd’hui, cette capacité à anticiper et à transformer en profondeur les comportements des utilisateurs semble s’être émoussée.

Le groupe va devoir sortir de sa zone de confort. Désormais, la majorité des clients achètent les produits Apple non pas par attrait pour les nouveautés, mais parce que leur ancien modèle est endommagé ou trop ancien, parce qu’ils veulent faire de meilleures photos et vidéos, ou simplement par fidélité à la marque. Attirer de nouveaux clients devient plus difficile et la croissance stagne : sur les quatre derniers exercices, le chiffre d’affaires n’a progressé que de 6,9 % tandis que les profits ont légèrement reculé. La modeste hausse du bénéfice par action est uniquement liée aux rachats de titres, toujours menés à un rythme soutenu.

Pour autant, sur la même période, le titre a poursuivi sa progression même s’il recule légèrement depuis le début de l’année. Apple bénéficie en effet d’un statut à part, tant dans les portefeuilles des gérants internationaux que dans la composition des ETF indiciels, qui en font l’une des valeurs les plus détenues au monde. Par ailleurs, Apple est souvent considérée comme une valeur refuge technologique. Ses atouts en font pour beaucoup un placement sûr, indissociable d’un portefeuille diversifié et équilibré : immense trésorerie, écosystème verrouillé, base de clients fidèles, pouvoir de marque toujours robuste, capitalisation parmi les plus importantes au monde.

Cependant, ce soutien des investisseurs ne pourra durer sans un véritable retour de la croissance. Les optimistes continuent néanmoins de miser sur la capacité d’Apple à renouer avec l’innovation. Après tout, la marque a déjà prouvé par le passé qu’elle savait se réinventer. Pourquoi n’y parviendrait-elle pas de nouveau ?

Le contexte reste toutefois moins favorable qu’autrefois. D’abord parce que les attentes des consommateurs évoluent très vite, notamment autour de l’intelligence artificielle. Sur ce terrain, Apple a montré un certain retard. Fidèle à sa culture de développement interne, le groupe doit désormais s’appuyer sur des partenaires extérieurs comme ChatGPT d’OpenAI. Ensuite, certains lancements récents n’ont pas suscité l’enthousiasme espéré. Le casque Vision Pro, par exemple, souffre d’un manque d’applications concrètes pour le grand public, et son prix comme son poids n’ont pas aidé. Autre illustration : Apple TV+, dont le catalogue de contenus reste bien moins fourni que ceux de Netflix ou Hulu. Plus globalement, depuis 2020, la majorité des nouveautés sont des mises à jour incrémentales.

Quelles pistes pour relancer la croissance ?

Mark Gurman est un journaliste de Bloomberg News spécialisé des technologies. Il connaît particulièrement le cas d’Apple puisqu’il réalise de nombreux reportages sur la marque. Dans un article publié le week-end dernier, il a recensé les innovations à venir :

Dès cette année :

L’iPhone Air : plus fin, compact et léger, il inaugurera une première puce modem maison qui offre des performances proches de celles de Qualcomm qu’Apple utilise actuellement. Ses compromis : une autonomie réduite, un seul capteur photo à l’arrière et l’absence de SIM physique.





Des mises à jour de l’Apple Watch, de l’iPad Pro (puce M5), du casque Vision Pro et des AirPods Pro (désormais dotés d’un cardiofréquencemètre).





De nouvelles versions du HomePod mini et de l’Apple TV.





Côté services : lancement d’AppleCare One, hausse du prix d’Apple TV+, et arrivée prévue d’Apple Health+, un coach santé basé sur l’IA.





Discussions avec Google, Anthropic et OpenAI pour transformer Siri grâce à l’intelligence artificielle.



Et pour les innovations dites de rupture qui pourraient contribuer à véritablement relancer Apple :