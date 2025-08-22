Après le lancement raté d’Apple Intelligence, la firme à la pomme rame afin d’obtenir enfin une version de Siri dopée à l’IA qui saura satisfaire ses utilisateurs. Dans ce contexte, Bloomberg dévoile qu'Apple serait en pleine discussion avec Alphabet afin d’utiliser le modèle Gemini sur ses smartphones.

Selon les sources de Bloomberg, la firme de Cupertino n’utiliserait pas à l’exactitude le modèle déjà présent dans une majorité des smartphones Android (à l’image de ceux de Samsung), mais une version repensée spécialement pour son propre assistant vocal : Siri. Récemment, Bloomberg avait aussi dévoilé le développement de nouveaux produits connectés chez Apple, dont un concurrent de Google Home, mais aussi des tests d’un assistant vocal utilisant le modèle d'Anthropic, Claude.

La perspective de cette collaboration a fait grimper les actions des deux groupes vendredi après-midi. Le titre Alphabet gagne près de 4% et l’action Apple augment d'un peu moins de 1,5% en séance.