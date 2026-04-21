A l'aube de sa prise de fonction, le nouveau PDG d'Apple, John Ternus, incarne une approche pragmatique et centrée sur l'innovation matérielle, contrastant avec l'engagement massif de ses concurrents dans l'intelligence artificielle.

John Ternus, qui succédera à Tim Cook le 1er septembre, affiche une ligne claire : privilégier la conception de produits plutôt que la course à l’intelligence artificielle. A rebours de Microsoft ou Google, qui investissent des centaines de milliards dans l’IA, le futur patron d’Apple adopte une approche prudente. Il met l’accent sur l’usage des technologies, pas sur leur simple déploiement.

Dans une récente interview à Tom's Guide, il résume sa vision: "nous ne pensons jamais à lancer une technologie", mais à "comment l’exploiter pour créer des produits exceptionnels". Une philosophie fidèle à l’ADN d’Apple, alors que le groupe a cédé sa place de première capitalisation mondiale à Nvidia, notamment en raison de retards sur Siri et de sa dépendance à Google pour l’IA.

A court terme, les ventes d’iPhone tiennent. Mais la montée en puissance de l’IA pourrait rebattre les cartes du marché des smartphones. Des concurrents comme Samsung ou OpenAI s’y préparent déjà. Meta, de son côté, a pris de l’avance avec ses lunettes connectées Ray-Ban intégrant des fonctions d’IA.

Reste une question: Ternus saura-t-il prendre des décisions audacieuses pour bâtir une plateforme d’IA capable d’attirer développeurs et entreprises ? Les investisseurs craignent une certaine forme de conservatisme.

Une aura solide en interne

Chez Apple depuis 25 ans, surtout dans le matériel, Ternus est réputé pour sa rigueur et son sens du détail. Il défend l’usage de matériaux recyclés et cultive un style empreint d’humilité. A l’université de Pennsylvanie, il exhortait encore les diplômés à viser l’excellence sans perdre cette humilité.

En interne, il bénéficie d’une forte confiance. Son approche, centrée sur l’innovation matérielle, rappelle celle de Steve Jobs, notamment par l’attention portée à l’expérience client. A son actif, la transition des Mac vers des puces conçues en interne, qui a relancé performances et ventes.

Au final, sa stratégie s’inscrit dans la continuité d’Apple: priorité à la qualité, à l’innovation matérielle et à l’expérience utilisateur, avec une attention accrue aux enjeux de durabilité.