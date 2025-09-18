Apple a lancé la mise en place d’une ligne pilote de production d’iPhones pliables à Taïwan afin de tester ses procédés industriels, rapporte le Nikkei. Cette étape doit précéder un transfert de la fabrication à grande échelle en Inde, en vue d’une sortie commerciale prévue en 2026. Le groupe viserait environ 95 millions d’unités pour sa prochaine génération d’iPhones cette année-là, soit une hausse de plus de 10% par rapport à 2025, en misant sur l’effet d’attraction d’un modèle pliable.

La ligne expérimentale, installée dans une ville du nord de Taïwan, servira à valider les équipements, les réglages et les étapes critiques de fabrication avant la montée en cadence industrielle en Inde. Apple n’a pas commenté ces informations, mais cette stratégie illustre la volonté du groupe de diversifier sa production hors de Chine et de s’adapter aux nouvelles contraintes commerciales.

Ce projet intervient alors qu’Apple a récemment présenté une nouvelle gamme, comprenant un iPhone Air plus fin et des Apple Watch revisitées, sans hausse de prix malgré l’impact des droits de douane instaurés par l’administration Trump. L’arrivée d’un iPhone pliable constituerait une première pour la marque et pourrait relancer la dynamique de ses ventes face à une concurrence asiatique déjà positionnée sur ce segment.