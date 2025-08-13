Selon Bloomberg, Apple s'activerait pour mettre en valeur ses avancées en intelligence artificielle. La firme développerait notamment un robot domestique, un concurrent à Google Home et la tant attendue refonde de Siri.

Apple planche sur une série d’innovations pour s’imposer dans l’intelligence artificielle, avec en tête un robot domestique attendu pour 2027, un haut-parleur intelligent à écran dès 2026, et une version totalement revue de Siri. L’objectif : transformer la maison en véritable hub d’automatisation et rivaliser avec Amazon et Google (Alphabet).

Le robot, équipé d’un iPad sur bras motorisé, pourra suivre l’utilisateur, interagir naturellement et gérer des tâches quotidiennes. Il intégrera "Bubbles", une nouvelle mouture de Siri dotée d’une présence visuelle et d’une personnalité plus humaine. En parallèle, Apple prépare un écran connecté "Charismatic" combinant contrôle vocal, reconnaissance faciale et widgets partagés, conçu pour simplifier la domotique.

La refonte de Siri repose sur deux projets internes : "Linwood", utilisant les modèles de langage d’Apple, et "Glenwood", qui teste notamment l’IA Claude d’Anthropic. L’entreprise prévoit aussi une gamme de produits de sécurité, comme des caméras à reconnaissance faciale et une sonnette intelligente capable de déverrouiller une porte, confirmant sa volonté d’ancrer l’IA au cœur de son écosystème domestique.