Apple annonce une transition majeure avec l'arrivée de Jennifer Newstead, ex-directrice juridique de Meta, qui deviendra directrice juridique (General Counsel) le 1er mars 2026 après avoir rejoint le groupe en janvier comme vice-présidente rattachée à Tim Cook.

Kate Adams, en poste depuis 2017, prendra sa retraite fin 2026 après avoir assuré la transition et repris temporairement les Affaires publiques.
Le périmètre juridique et Affaires publiques sera fusionné sous la responsabilité de Jennifer Newstead lors du départ de Kate Adams.
Parallèlement, Lisa Jackson, vice-présidente en charge de l'Environnement, des Politiques publiques et des Initiatives sociales, quittera l'entreprise fin janvier 2026 ; ses équipes Environnement et Initiatives sociales reporteront au directeur des opérations, Sabih Khan.

Apple recule de 0,3% en préouverture à New York mais enregistre une progression de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.