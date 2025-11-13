Apple a annoncé jeudi un nouveau programme destiné aux développeurs de mini-applications, leur permettant de bénéficier d’une commission réduite sur l’App Store, passant de 30% à 15%. Baptisée Mini Apps Partner Program, cette initiative s’adresse aux développeurs qui utilisent certaines technologies Apple, comme la gestion des achats, la vérification d’âge ou les outils de paiement in-app. Le programme vise à encourager une intégration plus poussée à l’écosystème de la marque, tout en soutenant le développement de ces applications légères.

Les mini-apps, souvent conçues en HTML ou JavaScript, sont généralement intégrées dans des plateformes comme Discord ou WeChat, où elles permettent d’accéder à des services variés sans passer par une application autonome. Ce modèle, déjà très répandu en Chine, commence à gagner du terrain ailleurs, notamment dans le secteur de l’intelligence artificielle. Apple espère ainsi renforcer la présence de ces outils sur l’App Store, dans un contexte de transformation de son modèle économique.

Cette initiative intervient alors que la firme de Cupertino fait face à une pression réglementaire accrue, en particulier en Europe avec le Digital Markets Act, et aux États-Unis via plusieurs décisions de justice. Apple avait déjà assoupli ses conditions pour certaines catégories d’applications, mais reste attachée à son système de contrôle par validation humaine. Si l’App Store reste la seule boutique autorisée sur iPhone, la marque continue d’ajuster sa stratégie pour maintenir son contrôle tout en répondant aux exigences des régulateurs et aux évolutions du marché.