Apple : UBS met en évidence une demande 'mitigée' pour l'iPhone 17

UBS a réitéré mercredi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 220 dollars sur le titre Apple, estimant que les données mesurant la disponibilité de l'iPhone dans 30 pays suggéraient une demande 'mitigée' pour le nouvel iPhone 17, disponible en précommande depuis vendredi dernier.



Dans l'ensemble, les délais de livraison aux Etats-Unis laissent penser que la demande pour les modèles Pro et Pro Max est inférieure à celle pour l'iPhone 16, avec un temps d'attente d'environ 26 jours pour l'iPhone 17 Pro Max contre environ 27 jours pour l'appareil 16 Pro Max et environ 39 jours pour le 15 Pro Max, indique l'analyste.



Celui concernant l'iPhone 17 Pro atteint environ 12 jours, en dessous des 18 jours qui caractérisaient le lancement du 16 Pro et des 23 jours pour le 15 Pro, poursuit-il.



S'il reconnaît que l'arrivée du modèle ultra-fin Air rend les comparaisons un peu délicates d'une année sur l'autre, UBS met en évidence un délai d'attente d'environ 9 jours pour l'Air, contre environ 8 jours pour le 16 Plus, ce qui lui laisse penser qu'en dépit du changement de format, la demande reste globalement comparable.



Sur le segment de l'entrée de gamme, le délai d'attente du modèle 17 de base est d'environ 13 jours, contre environ huit jours l'an dernier, un allongement qui pourrait indiquer que les consommateurs se reportent vers des prix plus bas étant donné les tarifs élevés des trois autres modèles, ce qui serait potentiellement négatif pour le prix de vente moyen (ASP) et la marge brute si la tendance devait se poursuivre, conclut l'intermédiaire.